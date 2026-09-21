Urteil wurde bestätigt: 15 Monate für Ex-Anwalt

Das Oberlandesgericht Linz hat in der Causa um einen fragwürdigen Grundstücksdeal am Traunsee in Oberösterreich das Strafmaß für einen verurteilten ehemaligen Anwalt bestätigt. Es bleibt bei 15 Monaten, davon zehn bedingt, wegen schweren Betrugs. Mehrere andere Urteile in der Causa sind bereits seit März rechtskräftig. Eine Maklerin, zwei Immobilienunternehmer und zwei Anwälte hatten eine 85-jährige Frau dazu gebracht, ihre Immobilie unter Wert zu verkaufen.
Die Maklerin hat drei Jahre unbedingt ausgefasst, die zwei Immobilienunternehmer 30 bzw. 24 Monate teilbedingt und eine weitere Anwältin 18 Monate teilbedingt. Die Schuldsprüche erfolgten in allen Fällen wegen schweren Betrugs sowie bei der Maklerin zusätzlich wegen falscher Beweisaussage und Untreue.
Verkaufswert war deutlich höher
Die Gruppe hatte im Herbst 2019 die Frau gedrängt, ihre Immobilie, eine ehemalige Pension am Traunsee, um 750.000 Euro einer Immobilienfirma zu verkaufen, obwohl der Verkehrswert deutlich über einer Million Euro gelegen sei. Die Eigentümerin – sie ist mittlerweile verstorben – dürfte damals bereits nicht mehr geschäftsfähig gewesen sein. Zivilrechtlich wurde der Deal mittlerweile rückabgewickelt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.