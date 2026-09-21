Urteil wurde bestätigt: 15 Monate für Ex-Anwalt

Das Oberlandesgericht Linz hat in der Causa um einen fragwürdigen Grundstücksdeal am Traunsee in Oberösterreich das Strafmaß für einen verurteilten ehemaligen Anwalt bestätigt. Es bleibt bei 15 Monaten, davon zehn bedingt, wegen schweren Betrugs. Mehrere andere Urteile in der Causa sind bereits seit März rechtskräftig. Eine Maklerin, zwei Immobilienunternehmer und zwei Anwälte hatten eine 85-jährige Frau dazu gebracht, ihre Immobilie unter Wert zu verkaufen.