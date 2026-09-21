Die Gesundheit! Sorge um Salzburgs Mr. Tischtennis

Zum Saisonstart musste Verbandsboss Walter Windischbauer mit Herzproblemen ins Krankenhaus. Urgestein Günther Höllbacher gab der „Krone“ ein Update.
Noch vor einer Woche wurde der Salzburger Tischtennis-Präsident Walter Windischbauer am Rande des „Tags des Sports“ am Domplatz für seine Verdienste um den Salzburger Sport geehrt.
Mr. Tischtennis wegen Herzproblemen im Krankenhaus
Den Bundesliga-Auftakt seines UTTC, wo er ebenfalls als Obmann fungiert, verpasste der umtriebige 68-Jährige aber. Laut „Krone“-Infos musste der Funktionärsveteran mit Herzproblemen ins Krankenhaus, weshalb man beim Verein große Sorgen um ihn hat. „Er hat sich sehr viel zugemutet und wird sicher länger ausfallen“, ließ Vereins-Urgestein Günther Höllbacher dazu wissen.
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