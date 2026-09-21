Die Gesundheit! Sorge um Salzburgs Mr. Tischtennis

Mr. Tischtennis wegen Herzproblemen im Krankenhaus

Den Bundesliga-Auftakt seines UTTC, wo er ebenfalls als Obmann fungiert, verpasste der umtriebige 68-Jährige aber. Laut „Krone“-Infos musste der Funktionärsveteran mit Herzproblemen ins Krankenhaus, weshalb man beim Verein große Sorgen um ihn hat. „Er hat sich sehr viel zugemutet und wird sicher länger ausfallen“, ließ Vereins-Urgestein Günther Höllbacher dazu wissen.