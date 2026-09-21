Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schmuck entwendet

Einbruch: Pensionist während Gespräch ausgeraubt

Chronik
21.09.2026 09:15
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Reinhard Holl)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Ein Pensionist wurde am Freitagabend während eines dreisten Ablenkungsmanövers in seinem eigenen Haus in Salzburg ausgeraubt. Während er von einer unbekannten Frau bei seiner Einfahrt angesprochen wurde, verschaffte sich eine weitere Person unbemerkt Zutritt in sein Haus und schnappte zu ...

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der Pensionist befand sich am Freitagabend im Bereich seiner Einfahrt in Schwarzach. Dann wurde er von einer fremden Frau angesprochen und in ein Gespräch verwickelt, wie die Polizei am Montag in einer Aussendung mitteilt. 

Lesen Sie auch:
Die Feuerwehr verhinderte ein Ausbreiten der Flammen auf die darüberliegenden Wohnungen.
Mitten in der Nacht
E-Scooter-Akku explodiert: Kellerbrand in Hallein
21.09.2026
Türen aufgehebelt
Acht Einbruchsversuche in einer Nacht in Zell
28.07.2026
Nahe Hauptbahnhof
Einbruchsalarm bei Juwelier in Salzburg
24.08.2026

Während des dreisten Ablenkungsmanövers verschaffte sich eine weitere Person Zutritt in sein Haus. Sie gelangte vermutlich durch die offenstehende Terrassentür hinein. Dabei entwendete sie mehrere Schmuckgegenstände. Die Höhe des Schadens ist derzeit nicht bekannt, die Ermittlungen laufen. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Chronik
21.09.2026 09:15
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Elif Eralp, Spitzenkandidatin der Linke in Berlin
Türkische Wurzeln
Diese Frau könnte Berlins Bürgermeisterin werden
Virtual Reality
Polizei trainiert den Ernstfall mit Spezialbrille
So kennen die meisten Kabarett-Fans Günther „Gunkl“ Paal.
Kabarettist erpresst
„Paal fordert von Frauen hohe Geldsumme zurück“
Wo die Späne fliegen
Forstarbeiter: „Sind prinzipiell die Bösen …“
Vom Stamm zur Flamme
Waldspaziergang? „Bald nur noch mit der Machete!“
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Albtraum für Merz: CDU fliegt erstmals aus Landtag
171.875 mal gelesen
Wahltag der Extreme in Deutschland: In Berlin greift die Linke nun nach der Macht (li.), in ...
Österreich
„Da hab ich das alles einfach tun müssen …“
112.392 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der 63-Jährige in einem Video, das er vor wenigen Tagen auf Facebook veröffentlich hat: „Ich ...
Innenpolitik
30.000 € Steuergeld für Foto von Wolfgang Sobotka
110.323 mal gelesen
Wolfgang Sobotka sorgt auch nach seiner Amtszeit noch für kostspielige Kunst im Parlament.
Außenpolitik
Albtraum für Merz: CDU fliegt erstmals aus Landtag
2049 mal kommentiert
Wahltag der Extreme in Deutschland: In Berlin greift die Linke nun nach der Macht (li.), in ...
Außenpolitik
Raffinerie in Moskau brennt nach Drohnenangriff
1080 mal kommentiert
In Moskau brennt am letzten Tag der Parlamentswahl die wichtigste Raffinerie Russlands.
Wien
20 Beamte müssen täglich Terror-Bubi (16) bewachen
915 mal kommentiert
Schon mit 14 Jahren macht der Terror-Bubi mit seinem Attentats-Plan in der „Krone“ Schlagzeilen. ...
Newsletter
Mehr Chronik
Schmuck entwendet
Einbruch: Pensionist während Gespräch ausgeraubt
Mitten in der Nacht
E-Scooter-Akku explodiert: Kellerbrand in Hallein
Bankbetrug am Telefon
87-Jährige verliert rund 30.000 Euro an Abzocker
Feier endete tragisch
Deutsche stürzte auf Party aus Traktorschaufel
Fünf Radler betrunken
Bis zu 2,4 Promille bei Rad-Kontrollen im Pongau
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf