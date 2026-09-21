Einbruch: Pensionist während Gespräch ausgeraubt

Ein Pensionist wurde am Freitagabend während eines dreisten Ablenkungsmanövers in seinem eigenen Haus in Salzburg ausgeraubt. Während er von einer unbekannten Frau bei seiner Einfahrt angesprochen wurde, verschaffte sich eine weitere Person unbemerkt Zutritt in sein Haus und schnappte zu ...
Der Pensionist befand sich am Freitagabend im Bereich seiner Einfahrt in Schwarzach. Dann wurde er von einer fremden Frau angesprochen und in ein Gespräch verwickelt, wie die Polizei am Montag in einer Aussendung mitteilt.
Während des dreisten Ablenkungsmanövers verschaffte sich eine weitere Person Zutritt in sein Haus. Sie gelangte vermutlich durch die offenstehende Terrassentür hinein. Dabei entwendete sie mehrere Schmuckgegenstände. Die Höhe des Schadens ist derzeit nicht bekannt, die Ermittlungen laufen.
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