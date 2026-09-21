Hans Scharfetter: „Ich bin äußerst gerne Bauer“

Oje, da erscheint das Tohuwabohu um Markus Hinterhäuser ja direkt klein im Vergleich...

Sehr klein sogar. Das kann man in keinster Weise miteinander vergleichen. Das war damals ein Kriminalfall. Jetzt war es Ziel, jemanden zu finden, der auch Sozialkompetenz zu seinen Stärken zählt. Die Festspiele haben Weltgeltung. Und da ist es nur nachvollziehbar, dass der Anspruch der Festspiele ist, in der obersten Liga zu spielen. Für die nächsten Jahre galt es nun geeignete Führungskräfte zu finden, die neben dem künstlerischen Programm auch den Umbau kompetent begleiten können. Und ich sage auch bewusst: Diese Phase muss die neue Führung als Chance sehen können. Um beispielsweise neues Publikum zu gewinnen, oder um neue und ungewöhnliche Spielstätten auszuprobieren.