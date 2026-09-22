Leftovers: „Die Gesellschaft kotzt uns oft an“

Die Sehnsucht nach Ignoranz

„Es ist ein Wahnsinn, dass man das überhaupt sagen muss, aber so wie die Welt gerade ausschaut, wäre es besser, wenn jede Frau lernt, sich selbst zu verteidigen. Wenn es dich empört, dass wir einen Text haben, wo einem Mann ins Gesicht geschlagen wird, weil er sich einer Frau gegenüber ungebührlich verhalten hat, dann bist du das Problem. Wir sind sicher nicht die erste Band, die über so ein Thema singt, aber man muss immer und immer wieder daran erinnern, weil es anders nicht besser wird. Manchmal braucht ein Thema nicht den großen Tiefgang. Da reicht es aus, wenn man klar und unmittelbar sagt, was Sache ist.“ Erwachsensein ist eben in vielen Bereichen nicht einfach. „Was ich an der Kindheit vermisse, ist das ignorant sein“, bekräftigt Leon, „in der Früh aufstehen, den ersten Kaffee trinken, kurz aufs Handy schauen, was gestern Nacht schon wieder passiert ist und deshalb gleich wieder schlechte Laune haben – das passiert dir als Kind nicht und nach diesem Gefühl sehne ich mich manchmal. Diese Welt ist wie Pandoras Box – ist sie offen, kannst du sie nie wieder schließen.“