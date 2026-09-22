Die „Krone“ bringt Sie hinter die Kulissen

Kids Special: Einmal selbst Tennis-Reporter sein!

Auch für junge Tennisfans hat die „Krone“ ein ganz besonderes Erlebnis vorbereitet: Beim spark7 Next Gen Day powered by Stadt Wien dürfen sechs Kinder selbst in die Rolle eines Reporters schlüpfen. Einmal einem echten Tennisprofi gegenübersitzen, jene Frage stellen, die man schon immer loswerden wollte, und anschließend ein Erinnerungsfoto machen: Für sechs junge Tennisfans wird genau das Realität. Am Montag, dem 26. Oktober 2026, dreht sich in der Wiener Stadthalle alles um die nächste Generation. Im Rahmen einer exklusiven Kinder-Pressekonferenz mit einem Tennisstar dürfen die Gewinnerkinder persönlich ihre Fragen stellen.