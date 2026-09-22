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Die „Krone“ bringt Sie hinter die Kulissen

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22.09.2026 05:00
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(Bild: APA/MAX SLOVENCIK)
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Die Tenniswelt blickt Ende Oktober wieder nach Wien: Bei den Erste Bank Open treffen internationale Topstars in der Wiener Stadthalle aufeinander. Und mit der „Krone“ können Tennisfans diesmal nicht nur live dabei sein, sondern das Turnier auch von einer Seite kennenlernen, die den meisten Besuchern verborgen bleibt.

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Ab 26. Oktober wird Wien erneut zum Treffpunkt der internationalen Tenniselite. Mit dabei sind unter anderem Jannik Sinner und Alexander Zverev. Wer sein Tenniswissen unter Beweis stellt, darf sich jetzt Hoffnung auf ein ganz besonderes Erlebnis machen.

Tickets und exklusive „Behind the scenes“-Führung
Die „Krone“ verlost 2x2 Tickets für die Erste Bank Open. Doch damit nicht genug: Die Gewinner erwartet zusätzlich eine exklusive Führung hinter die Kulissen des Turniers mit Turnierdirektor Herwig Straka und „Krone“-Sportchef Peter Moizi. Dabei gibt es spannende Einblicke in Bereiche, die normalen Besuchern üblicherweise verborgen bleiben. Wie läuft ein internationales Tennisturnier abseits des Courts ab? Was passiert hinter den Kulissen, bevor die Stars die Arena betreten? Bei dieser besonderen Tour können die Gewinner die Erste Bank Open aus einer völlig neuen Perspektive erleben.

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Kids Special: Einmal selbst Tennis-Reporter sein! 
Auch für junge Tennisfans hat die „Krone“ ein ganz besonderes Erlebnis vorbereitet: Beim spark7 Next Gen Day powered by Stadt Wien dürfen sechs Kinder selbst in die Rolle eines Reporters schlüpfen. Einmal einem echten Tennisprofi gegenübersitzen, jene Frage stellen, die man schon immer loswerden wollte, und anschließend ein Erinnerungsfoto machen: Für sechs junge Tennisfans wird genau das Realität. Am Montag, dem 26. Oktober 2026, dreht sich in der Wiener Stadthalle alles um die nächste Generation. Im Rahmen einer exklusiven Kinder-Pressekonferenz mit einem Tennisstar dürfen die Gewinnerkinder persönlich ihre Fragen stellen.

Jetzt Tenniswissen beweisen!
Ob ein Blick hinter die Kulissen eines der größten Tennisturniere Österreichs oder der große Auftritt als Nachwuchsreporter: Mit der „Krone“ warten rund um die Erste Bank Open diesmal ganz besondere Erlebnisse. Jetzt beim Quiz mitmachen, Tenniswissen beweisen und mit etwas Glück live dabei sein! Teilnahmeschluss ist der 28. September, 09:00 Uhr. 

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