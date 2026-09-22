„Onanier-Show“ im Skigebiet endete nun vor Gericht

Wie es zu den Taten kam, schilderte der Angeklagte am Montag recht ausführlich in Innsbruck vor Gericht. Er habe „sieben oder acht Bier getrunken“ und sei dann auch im Tal noch eingekehrt. „Dann hat sich ein Typ in den Weg gestellt, der meinte, dass er mich nur vorbeilässt, wenn ich ihm einen ausgebe“, erklärte er. Dann hatte er ein „Blackout“ und sei schließlich wenig später blutig im Schnee aufgewacht.