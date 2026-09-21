Dürre, Wolf und Bürokratie: Landwirte unter Druck

Neue App für Landwirte

Einen großen Schwerpunkt liegt bei der Beratung und Weiterbildung der Landwirte. Es gab mehr als 2000 Bildungsveranstaltungen und über 6800 Betriebe werden jedes Jahr beraten. „Unser Job ist es, ein starker und verlässlicher Partner an der Seite der Kärntner Bauernfamilien zu sein. Das ist uns in den letzten Jahren gelungen. Mit unserer neuen LK-App sind, wird mit unserem Angebot noch einen Schritt näher an den Betrieben“, so Kammerratsdirektor Bernhard Rebernig.