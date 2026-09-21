Mit Öffis kurzzeitig dem Sprit-Horror entkommen

Gefüllte Sitze

Während der knapp einstündigen Fahrt wurde mir schnell klar, dass auch andere diesen Plan gefasst hatten. Der Zug war gut gefüllt, was für interessante Gespräche sorgte. Ein Pensionistenpaar hatte zufällig von der Aktion gehört und entschied sich für einen Ausflug nach Velden. Eine Lienzerin erzählte, wie gerne sie Gratis-Fahrten in Anspruch nimmt, ihr Hauptgrund waren die hohen Spritpreise. Ein junges Pärchen testete die Zugverbindungen für ein Eis in Villach und weiter ging es zum Shoppen nach Klagenfurt.