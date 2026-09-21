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Umsteigertage

Mit Öffis kurzzeitig dem Sprit-Horror entkommen

Kärnten
21.09.2026 20:00
„Krone“-Redakteurin Elisa Aschbacher testete die Umsteigertage in Kärnten aus.
„Krone“-Redakteurin Elisa Aschbacher testete die Umsteigertage in Kärnten aus.(Bild: Elisa Aschbacher)
Porträt von Elisa Aschbacher
Von Elisa Aschbacher

200 Kilometer mit dem Auto? Nein, danke! Wenn die Umsteigertage für einen Messebesuch in Klagenfurt in Zeiten der extrem hohen Spritpreise gerade recht kommen: „Krone“-Redakteurin Elisa Aschbacher testete die Aktion in Kärnten aus.

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Über das Klagenfurter Messegelände schlendern und durch die neuesten Angebote schnuppern – das war mein Plan für den vergangenen Samstag. Doch der Blick auf die Spritpreise dämpfte schnell meine Vorfreude. Denn die Vorstellung, rund 100 Kilometer vom Bezirk Spittal nach Klagenfurt mit dem Auto zurückzulegen, demotivierte mich stark.

Doch dann fielen mir die Umsteigertage, bei denen alle Kärntner Öffis bis Lienz kostenlos genutzt werden können, ein. Die laufen ja noch bis Dienstag! So ließ ich mein Auto beim Bahnhof in Spittal stehen und setzte mich in den Zug nach Klagenfurt.

Gefüllte Sitze 
Während der knapp einstündigen Fahrt wurde mir schnell klar, dass auch andere diesen Plan gefasst hatten. Der Zug war gut gefüllt, was für interessante Gespräche sorgte. Ein Pensionistenpaar hatte zufällig von der Aktion gehört und entschied sich für einen Ausflug nach Velden. Eine Lienzerin erzählte, wie gerne sie Gratis-Fahrten in Anspruch nimmt, ihr Hauptgrund waren die hohen Spritpreise. Ein junges Pärchen testete die Zugverbindungen für ein Eis in Villach und weiter ging es zum Shoppen nach Klagenfurt.

Wenn man sich die Zugfahrt nicht leisten kann …
So positiv die Stimmung war, so getrübt wurde sie von einer Aussage: Eine Familie sprach über ihre Geldnot. Für sie ist Zugfahren im Alltag zu teuer, doch sie wollten die Herbstmesse unbedingt besuchen. Ohne Umsteigertage hätten sie sich die Reise nie leisten können. Solche Gespräche zeigen, wie wichtig leistbare Mobilität für viele Kärntner ist.

Aktion ist ein Hit! 
Mein Resümee: Die Aktion ist ein Hit! Trotz der hohen Auslastung und vieler Reservierungen gab es noch genug Sitzplätze. Für mich war es ein entspannter Messetag – ohne Stau und teure Tankrechnung.

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