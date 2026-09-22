Regenjacke einpacken, Sonnenbrille nicht vergessen

Nach einer in Teilen Österreichs nassen und windigen Nacht heißt es also zunächst noch: Regenjacke einpacken! Vor allem nördlich des Alpenhauptkammes halten sich die Wolken bis in den Morgen, auch im Osten bleibt es anfangs unbeständig. Der Wind weht im Osten lebhaft aus West bis Nord und kann damit ordentlich durch die Straßen pfeifen. In der Nacht sinken die Temperaturen sogar auf 3 bis 12 Grad.