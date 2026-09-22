Regenjacke einpacken, Sonnenbrille nicht vergessen

Der Dienstag zeigt sich in Österreich von seiner wechselhaften Seite. Während im Westen und Süden schon häufiger die Sonne vom Himmel lacht, ziehen im Norden und Osten noch Wolken übers Land. Dazu können immer wieder Regenschauer niedergehen – besonders entlang der Alpennordseite vom Salzkammergut ostwärts und im Osten.
Nach einer in Teilen Österreichs nassen und windigen Nacht heißt es also zunächst noch: Regenjacke einpacken! Vor allem nördlich des Alpenhauptkammes halten sich die Wolken bis in den Morgen, auch im Osten bleibt es anfangs unbeständig. Der Wind weht im Osten lebhaft aus West bis Nord und kann damit ordentlich durch die Straßen pfeifen. In der Nacht sinken die Temperaturen sogar auf 3 bis 12 Grad.
Am Nachmittag kommt die Sonne zurück
Doch der Dienstag wird langsam wieder freundlich: Im Laufe des Nachmittags ziehen sich die Wolken zunehmend zurück, auch die Schauer werden seltener. Im Westen und Süden bleibt es überhaupt schon länger trocken und sonnig.
Und die Temperaturen können sich sehen lassen: Nach einem frischen Start mit 2 bis 12 Grad klettert das Thermometer am Nachmittag auf 12 bis 22 Grad. Die wärmsten Plätzchen gibt es dabei im Süden. In den Bergen liegt die Schneefallgrenze zwischen 1500 und 1800 Metern.
Mittwoch wird zum Sonnentag
Wer auf noch mehr Sonne wartet, darf sich auf den Mittwoch freuen: Dann setzt sich verbreitet ein Zwischenhoch durch. Vielerorts scheint die Sonne nahezu ungestört, nur im Osten bilden sich im Tagesverlauf noch ein paar Quellwolken. Mit 14 bis 22 Grad wird es erneut angenehm mild.
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