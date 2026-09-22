Sorge um Grundwasser: Belastung steigt rapide

„Es ist besorgniserregend, was da auf unsere kostbare Ressource Wasser zukommt“, sagt Helmut Burtscher-Schaden von Global 2000. Der Umweltchemiker bezieht sich auf eine neue Auswertung amtlicher Messdaten: Zwischen 2018/19 und 2024 wurden österreichweit jeweils rund 100 Grundwassermessstellen auf Trifluoressigsäure (TFA) untersucht. Bei jenen Stellen, die in beiden Messreihen erfasst wurden, hat sich die mittlere Konzentration innerhalb von fünf Jahren von 1,36 auf 2,86 Mikrogramm pro Liter mehr als verdoppelt.