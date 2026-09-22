„KI wird nie so intelligent sein wie die Liebe“

Zwischen Verführung und Ablehnung

Es sei natürlich verführerisch, auf Knopfdruck potenzielle Partner wählen zu können, doch im Internet könne einem auch viel vorgespielt werden und man würde für solche Dating-Apps klarerweise in Kategorien gesteckt. Die Kehrseite sei klar: „Wenn man oft abgelehnt wird, kann man schnell das Gefühl haben, nicht zu genügen“, so Altenkopf. Dabei wurde man vielleicht einfach nicht mit der richtigen Person verknüpft.

Der Künstler glaube ganz fest an Zufall und Glück, wie es nur analog möglich ist – so wie es bei ihm und Klebow damals war. Sein Abschluss-Plädoyer: „Die KI wird niemals so intelligent sein wie die Liebe.“