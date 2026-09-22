„KI wird nie so intelligent sein wie die Liebe“

Mit seiner neuen Single „Wahre Liebe ist nicht digital“ setzt sich Schauspieler und Musiker Erich Altenkopf kritisch-humorvoll mit Künstlicher Intelligenz auseinander, ohne sie verteufeln zu wollen.
Erhat seine Traumfrau schon längst gefunden – „er“ ist Schauspieler und Musiker Erich Altenkopf und seine „Traumfrau“ Publikumsliebling und „Soko“-Kommissarin Lilian Klebow. Ganz reibungslos war das „Finden“ aber nicht, wie er der „Krone“ erzählt. „Ich habe mich damals mit einem schlechten Witz vorgestellt und sie dachte sich ,Was ist das für ein Depp?’“, schmunzelt Altenkopf im Gespräch.
Hätte er damals eine Dating-App genutzt, dann „hätte die KI sie mir nie vorgeschlagen“, ist er sich sicher. „Wahre Liebe ist nicht digital“ lautet nicht nur Altenkopfs These im echten Leben, sondern auch der Titel seiner neuesten Single, die Mitte Oktober – samt Musikvideo – erscheinen wird. Darin setzt sich der 57-Jährige kritisch-humorvoll mit dem Thema Liebe in Zeiten von Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz auseinander, ohne Letztere verteufeln zu wollen.
Zwischen Verführung und Ablehnung
Es sei natürlich verführerisch, auf Knopfdruck potenzielle Partner wählen zu können, doch im Internet könne einem auch viel vorgespielt werden und man würde für solche Dating-Apps klarerweise in Kategorien gesteckt. Die Kehrseite sei klar: „Wenn man oft abgelehnt wird, kann man schnell das Gefühl haben, nicht zu genügen“, so Altenkopf. Dabei wurde man vielleicht einfach nicht mit der richtigen Person verknüpft.
Der Künstler glaube ganz fest an Zufall und Glück, wie es nur analog möglich ist – so wie es bei ihm und Klebow damals war. Sein Abschluss-Plädoyer: „Die KI wird niemals so intelligent sein wie die Liebe.“
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