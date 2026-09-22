Wiesn-Mitarbeiter bei Attraktion eingequetscht

Wie die „Bild“ berichtete, ereignete sich der Unfall kurz vor 22 Uhr am Free-Fall-Turm „Hangover“. Der Mitarbeiter – ein Sicherheitsmann – habe sich demnach in einem Bereich aufgehalten, in dem er nicht hätte sein sollen. Er sei dann von einem Teil des Turms getroffen oder eingequetscht worden.