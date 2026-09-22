In Lebensgefahr
Wiesn-Mitarbeiter bei Attraktion eingequetscht
Von krone.at
Bei einem tragischen Unfall an einem Fahrgeschäft auf dem Oktoberfest in München ist ein Sicherheitsmitarbeiter lebensgefährlich verletzt worden. Er habe reanimiert werden müssen und sei in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher.
Wie die „Bild“ berichtete, ereignete sich der Unfall kurz vor 22 Uhr am Free-Fall-Turm „Hangover“. Der Mitarbeiter – ein Sicherheitsmann – habe sich demnach in einem Bereich aufgehalten, in dem er nicht hätte sein sollen. Er sei dann von einem Teil des Turms getroffen oder eingequetscht worden.
Der Bereich rund um die Attraktion wurde abgesperrt, der Mann wurde wiederbelegt und in ein Münchner Krankenhaus gebracht, wo er laut der Zeitung am späten Montagabend noch um sein Leben kämpfte.
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