Selenskyj: „Die diplomatische Dynamik ist da“

Stocker, Meinl-Reisinger und Van der Bellen reisen nach New York

Ab Dienstag werden Staats- und Regierungsoberhäupter aus den 193 UNO-Mitgliedsländern zu der einwöchigen Generaldebatte der Vereinten Nationen zusammenkommen. Aus Österreich werden wie schon im Vorjahr Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) erwartet.„Österreich hat etwas davon, am entscheidenden Tisch, wo über Sicherheit und Frieden in der Welt beraten wird, zu sitzen“, sagte Van der Bellen. Er wird am Mittwoch am Gipfeltreffen der „Internationalen Krim-Plattform“ gemeinsam mit Selenskyj teilnehmen und auch eine Rede halten.