„Man muss sich bei Peter Schöttel entschuldigen!“

„Es gab vor einem halben Jahr einmal eine Sitzung, wo ich für viele überraschend die Teamchefverlängerung in den Aufsichtsrat gebracht habe – ohne vorher jemanden zu kontaktieren“, so Pröll. Da sei dann umgehend Kritik gekommen, er könne seine Kollegen doch nicht mit Entscheidungen konfrontieren, ohne vorher mit ihnen zu sprechen. „Jetzt spreche ich vorher und dann sickert’s erst recht gleich raus“