PSG holt im „Classique“ in Marseille zweiten Sieg

PSG liegt mit acht Punkten aus fünf Runden nun auf Platz sechs der Tabelle. Marseille hat hingegen nun vier Niederlagen bei nur einem Sieg kassiert. Ganz vorne steht die AS Monaco (13 Punkte), gefolgt von Olympique Lyon (11) mit dem österreichischen Verteidiger Felix Bacher. Lyon hatte Stade Rennes schon am Samstag daheim mit 4:0 geschlagen.