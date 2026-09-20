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Nach Gelb-Rot

PSG holt im „Classique“ in Marseille zweiten Sieg

Fußball International
20.09.2026 23:09
Ferran Torres
Ferran Torres(Bild: EPA/Guillaume Horcajuelo)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Frankreichs schwach in die Saison gestarteter Meister Paris Saint-Germain hat im „Classique“ den zweiten Saisonsieg in der Ligue 1 unter Dach und Fach gebracht. 

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Beim 2:1 bei Olympique Marseille trafen Ferran Torres (66.) und Marquinhos (74.) am Sonntagabend für die Gäste aus der Hauptstadt. Marseille glich durch Angel Gomes (72.) nur für wenige Minuten auf 1:1 aus. Die Schlussviertelstunde bestritten die Hausherren nach Gelb-Rot für Timothy Weah nur zu zehnt.

PSG liegt mit acht Punkten aus fünf Runden nun auf Platz sechs der Tabelle. Marseille hat hingegen nun vier Niederlagen bei nur einem Sieg kassiert. Ganz vorne steht die AS Monaco (13 Punkte), gefolgt von Olympique Lyon (11) mit dem österreichischen Verteidiger Felix Bacher. Lyon hatte Stade Rennes schon am Samstag daheim mit 4:0 geschlagen.

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