Arnautovic führt Roter Stern Belgrad zum Sieg

Marko Arnautovic hat beim 3:0-Erfolg von Roter Stern Belgrad gegen Radnicki Nis am Sonntag sein erstes Saisontor für Serbiens Fußball-Serienmeister in der Meisterschaft erzielt.
Österreichs Ex-Teamstürmer traf nach einer knappen halben Stunde zur Führung und legte das 2:0 keine zehn Minuten später auf.
Nach einer Stunde Spielzeit war der Arbeitstag für Arnautovic dann beendet. Roter Stern hält nach zehn Spielen in der Liga bei neun Siegen und einem Remis.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.