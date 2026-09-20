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Pech in der Liebe

Verena Kerth (45) plant Baby mit gutem Freund

Stars & Society
20.09.2026 23:13
TV-Moderatorin Verena Kerth ist Single, will sich davon aber nicht von ihrem Kinderwunsch ...
TV-Moderatorin Verena Kerth ist Single, will sich davon aber nicht von ihrem Kinderwunsch abhalten lassen.(Bild: Viennareport)
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Von krone.at

Die deutsche TV-Moderatorin und Reality-TV-Bekanntheit Verena Kerth (45) hat auf dem Oktoberfest in München verraten, dass sie seit etwa zwei Jahren einen Kinderwunsch hat. Allerdings hat Kerth nach mehreren gescheiterten Beziehungen, unter anderem mit Sänger Marc Terenzi (48) und Fußballtorwart Oliver Kahn (57), derzeit keinen Partner ...

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Davon lässt sie sich nicht abhalten, wie sie jetzt verriet. So könne sie sich vorstellen, mit ihrem langjährigen guten Freund Reto Hanselmann (45) eine Familie zu gründen, sagte Kerth zu Promiflash. Die Deutsche und der Schweizer würden sich gemeinsam um den Nachwuchs kümmern, ohne ein Liebespaar zu sein. Reto lasse sich aber zunächst untersuchen, ob er überhaupt zeugungsfähig sei, sagte Kerth, die unter anderem Schlagersendungen moderiert und an der 16. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ teilnahm. Danach wolle man dann entscheiden, wie es mit der Babyplanung weitergehe.

Auf ihren Freund könne sie sich verlassen, er sei anständig und intelligent, hielt die 45-Jährige fest. Der Eventveranstalter bestätigte, dass sich die beiden schon länger über die Familienplanung unterhalten würden. Er kenne ein solches Modell aus seinem persönlichen Umfeld und sei dadurch zum Denken angeregt worden. „Ein Kind braucht Zeit und es bedeutet Verantwortung. Deshalb ist das etwas, was wir nicht einfach auf die Schnelle entscheiden können“, sagte der Unternehmer zur Schweizer Zeitung Blick.

Hier sehen Sie ein gemeinsames Bild von Kerth und Hanselmann:

Zwei Wohnorte möglich?
Ein Aspekt, den die beiden laut eigener Aussage berücksichtigen wollen, ist der Wohnort. Während Kerth in Deutschland lebt, wohnt Hanselmann in Zürich. Ziel ist es offenbar, dass beide dort bleiben können, wobei der Schweizer sagte, dass ein Kind grundsätzlich mit beiden Elternteilen aufwachsen solle. „Verena weiß, dass es bei uns gut passen würde. Auch ich bin jetzt 45. Viel Zeit bleibt nicht mehr“, sagte der Eventveranstalter.

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Er selbst ist homosexuell und seit acht Jahren mit einem deutschen Unternehmer verheiratet, der selbst nicht in der Öffentlichkeit steht. Kerth hat mit ihrem Liebesleben in der Vergangenheit regelmäßig Schlagzeilen gemacht, so war etwa die Rede von Alkohol- und Gewalteskapaden. Inzwischen ist sie Single und bedauert es, dass sie sich keine Eizellen entnehmen und einfrieren ließ. „Aber mein Leben war zu schnelllebig. Es war immer etwas los“, blickte die Moderatorin zurück. „Es wäre jetzt allerhöchste Eisenbahn und der wohl letztmögliche Zeitpunkt.“

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