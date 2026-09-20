Verena Kerth (45) plant Baby mit gutem Freund

Davon lässt sie sich nicht abhalten, wie sie jetzt verriet. So könne sie sich vorstellen, mit ihrem langjährigen guten Freund Reto Hanselmann (45) eine Familie zu gründen, sagte Kerth zu Promiflash. Die Deutsche und der Schweizer würden sich gemeinsam um den Nachwuchs kümmern, ohne ein Liebespaar zu sein. Reto lasse sich aber zunächst untersuchen, ob er überhaupt zeugungsfähig sei, sagte Kerth, die unter anderem Schlagersendungen moderiert und an der 16. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ teilnahm. Danach wolle man dann entscheiden, wie es mit der Babyplanung weitergehe.