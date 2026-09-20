Verletzungs-Schock statt wilder Punktejagd

Zum NFL-Saisonstart hatten die Chicago Bears um Caleb Williams mit 59 Punkten für ein Spektakel gesorgt. In Woche zwei schafften die Bears ganze drei Punkte, unterlagen Minnesota 3:9. Schlimmer war, dass sich Quarterback Williams dabei schwer verletzte. Andernorts gab es große Überraschungen.
Chicago-Trainer Ben Johnson hatte vor Saisonbeginn große Worte von sich gegeben. Er wolle die Bears zur „besten Offensive der NFL-Geschichte“ machen, hatte er getönt. In diesem Plan hatte Quarterback Caleb Williams natürlich eine eminente Rolle innegehabt. Und nach dem 59:37 über die Carolina Panthers hatte Chicago allen Skeptikern zunächst die Lippen versiegelt.
Gestern verkehrte sich das jedoch ins Gegenteil. Gegen den Divisionsrivalen Minnesota kamen Williams und Co. nie so richtig in Fahrt. Und gerade als der Spielmacher sich anschickte, die Partie zumindest zu drehen, kam das große Unglück. Kurz vor der gegnerischen Endzone wollte Williams im vierten Viertel einem Tackling enteilen, machte einen langen Schritt, strauchelte und fiel zu Boden. Mit schmerzverzerrtem Gesicht rollte er sich hin und her, musste vom Feld gekarrt werden.
„Es ist wenigstens nichts mit dem Knie, sondern dürfte nur der Oberschenkel betroffen sein“, war Trainer Johnson hinterher zumindest diesbezüglich erleichtert. Doch eine längere Pause für Williams ist gewiss.
Ravens enttäuschten
Nicht nur in Chicago, generell sah der zweite NFL-Sonntag dieser Saison viele enge Partien und ganz anders als vor einer Woche, hauptsächlich mit niedrigen Scores und guter Defensive. Für eine Sensation sorgten dabei die New Orleans Saints, die die Baltimore Ravens auswärts 24:17 schlugen. Die Green Bay Packers besiegten die New York Jets erst nach Verlängerung 20:17 und die Philadelphia Eagles entgingen erst dank eines späten Touchdowns von Darius Cooper mit 24:20 einer Blamage gegen Tennessee.
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