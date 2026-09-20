Verletzungs-Schock statt wilder Punktejagd

Gestern verkehrte sich das jedoch ins Gegenteil. Gegen den Divisionsrivalen Minnesota kamen Williams und Co. nie so richtig in Fahrt. Und gerade als der Spielmacher sich anschickte, die Partie zumindest zu drehen, kam das große Unglück. Kurz vor der gegnerischen Endzone wollte Williams im vierten Viertel einem Tackling enteilen, machte einen langen Schritt, strauchelte und fiel zu Boden. Mit schmerzverzerrtem Gesicht rollte er sich hin und her, musste vom Feld gekarrt werden.