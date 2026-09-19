„Wunderbarer Anblick“
Hafenlotse entdeckt 15 Grindwale in der Themse
Eine Delfinschule wurde etwa 32 Kilometer vom Meer entfernt in der Themse gesichtet. Rund 15 Grindwale tummeln sich in dem Fluss, der zu ihrem Schutze vom Hafendienst und Patrouillenbooten überwacht wird.
Der begeisterte Fotograf Jason Arthur aus der Grafschaft Kent konnte die Delfinschule im Fluss nahe seiner Heimatstadt Gravesend ausmachen. Er könne sich zwar daran erinnern, dass im Jahr 2024 einmal ein einzelner Delfin in den Fluss geschwommen sei, niemals aber eine Schule. Der 56-Jährige: „Ich konnte kaum glauben, wie viele es waren – als mein Freund es mir erzählte, bin ich sofort hingeeilt, um sie zu fotografieren.“
Ein Sprecher der Londoner Hafenbehörde bestätigte die Sichtung: „Sie sind ein wunderbarer Anblick, aber dies ist nicht ihre gewohnte Umgebung, daher hoffen wir, dass sie bald ihren Weg zurück ins Meer finden.“
Die Hafenbehörde arbeite eng mit Meeressäugerexperten der Organisation British Divers Marine Life Rescue (BDMLR) zusammen, um „alles in unserer Macht Stehende zu tun, um sie zu schützen, solange sie bei uns sind“.
Faszinierende Tiefseetaucher
- Der Grindwal aus der Gattung Globicephala, auch bekannt als Pilotwal, ist trotz seines namensgebenden Zusatzes „Wal“ nach dem Orca der zweitgrößte Vertreter der Delfine (Delphinidae).
- Die hochsozialen Zahnwale zeichnen sich durch ihren extrem runden Kopf („Melone“) und ihre enge Bindung innerhalb der Familiengruppen aus.
- Grindwale jagen hauptsächlich nachts. Sie nutzen ihre Echoortung, um in Tiefen von 600 bis über 800 Metern nach Tintenfischen, Kalmaren und Fischen zu suchen. Ein Tauchgang kann zwischen zehn und 27 Minuten dauern.
„Wir wissen zwar, dass großes Interesse an den Walen besteht, fordern die Menschen jedoch dringend auf, sich fernzuhalten, um die Tiere weder zu erschrecken oder zu verletzen noch sich selbst in Gefahr zu bringen“, heißt es. Ursprünglich entdeckt habe die Schule ein aufmerksamer Hafenlotse.
Alle wichtigen Behörden seien informiert worden. „Wir haben Rundrufe an die Seeschifffahrt herausgegeben, damit diese bei der Passage dieses Flussabschnitts vorsichtig navigiert. Zudem überwacht eines unserer Hafendienst-Patrouillenboote die Gruppe aus sicherem Abstand und warnt den übrigen Schiffsverkehr.“ Man werde „alles tun, um ihre Sicherheit zu gewährleisten“.
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