Hafenlotse entdeckt 15 Grindwale in der Themse

Der begeisterte Fotograf Jason Arthur aus der Grafschaft Kent konnte die Delfinschule im Fluss nahe seiner Heimatstadt Gravesend ausmachen. Er könne sich zwar daran erinnern, dass im Jahr 2024 einmal ein einzelner Delfin in den Fluss geschwommen sei, niemals aber eine Schule. Der 56-Jährige: „Ich konnte kaum glauben, wie viele es waren – als mein Freund es mir erzählte, bin ich sofort hingeeilt, um sie zu fotografieren.“