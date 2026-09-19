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Corona-Impfung gefälscht? Xhaka in Bedrängnis

Fußball International
19.09.2026 13:03
Granit Xhaka, hier bei der WM 2026
Granit Xhaka, hier bei der WM 2026(Bild: AP/APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Carl Recine)
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Von krone Sport

Die Luzerner Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Schweizer Fußball-Nationalmannschaftskapitän Granit Xhaka. Hintergrund sollen mutmaßlich gefälschte Corona-Impfzertifikate sein, wie die Luzerner Polizei auf Anfrage bestätigte.

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Zuvor hatten der Schweizer „Blick“ und die Schweizer Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtet. Der 33-jährige Xhaka spielt derzeit in der englischen Premier League beim AFC Sunderland und ist dort Teamkollege von ÖFB-Verteidiger Kevin Danso.

Xhaka (li.) vor einer Woche im Premier-League-Duell mit Sunderland gegen Arsenal London und ...
Xhaka (li.) vor einer Woche im Premier-League-Duell mit Sunderland gegen Arsenal London und Declan Rice(Bild: AP)

Strafrechtliches Verhalten?
Es gehe darum zu klären, „ob ein strafrechtlich relevantes Verhalten vorliegt im Zusammenhang einer möglichen Erschleichung einer falschen Beurkundung oder/und Urkundenfälschung (Corona-Zertifikate)“, sagte Simon Kopp, der Leiter der Medienstelle der Staatsanwaltschaft Luzern, der SDA. Für Xhaka gelte die Unschuldsvermutung.

Laut „Blick“ soll Xhaka eine Impfbestätigung erhalten haben – ohne entsprechende Impfung. Xhakas Sprecher Andreas Bantel sagte der Zeitung, dass Xhaka eine Bestätigung der behandelnden Ärztin zu den zwei Covid-Impfungen vorliege. Xhaka stehe den Behörden „uneingeschränkt und in voller Transparenz zur Verfügung“.

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