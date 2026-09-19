Corona-Impfung gefälscht? Xhaka in Bedrängnis

Laut „Blick“ soll Xhaka eine Impfbestätigung erhalten haben – ohne entsprechende Impfung. Xhakas Sprecher Andreas Bantel sagte der Zeitung, dass Xhaka eine Bestätigung der behandelnden Ärztin zu den zwei Covid-Impfungen vorliege. Xhaka stehe den Behörden „uneingeschränkt und in voller Transparenz zur Verfügung“.