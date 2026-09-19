100 Jahre Basketball-Magie in Wien

Tickets und VIP-Erlebnis gewinnen

Mit der „Krone“ gibt es jetzt die Chance die Basektball Legenden live zu erleben. Wir verlosen 5x2 Tickets inklusive je einem Merch-Paket sowie 3x2 hochwertige Tickets inklusive Magic Pass. Mit dem Magic Pass beginnt das Globetrotters-Erlebnis bereits vor der eigentlichen Show und bringt die Gewinner noch näher an die Basketball-Stars und das Geschehen auf dem Court. Einfach Formular ausfüllen und mit etwas Glück dabei sein!