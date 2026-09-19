100 Jahre Basketball-Magie in Wien

Spektakuläre Dunkings, verblüffende Tricks und jede Menge Entertainment: Die Harlem Globetrotters feiern ihr 100-jähriges Bestehen und gastieren am 6. Oktober in der Sport Arena Wien. Mit etwas Glück können unsere das Basketball-Spektakel sogar inklusive besonderem Pre-Game-Erlebnis gewinnen.
Seit einem Jahrhundert stehen die Harlem Globetrotters für eine einzigartige Verbindung aus Basketball, Athletik, Humor und Entertainment. Im Rahmen ihrer großen 100-Jahre-Jubiläumstour machen die weltberühmten Basketball-Künstler am 6. Oktober 2026 Station in der Sport Arena Wien.
Für das Jubiläum hat das Team eine besondere Show zusammengestellt. Spektakuläre Dunkings, außergewöhnliche Dribblings und Trickwürfe treffen auf humorvolle Einlagen und die direkte Interaktion mit dem Publikum. Natürlich darf auch der traditionelle Rivale nicht fehlen: Die Washington Generals stehen den Globetrotters auch bei der Jubiläumstour gegenüber.
100 Jahre Show, Nervenkitzel, Lachen und Freude
📍 Sport Arena Wien
📅 6. Oktober 2026, 19:00 Uhr
Tickets gibt es auch im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at
Die Geschichte des Teams reicht bis ins Jahr 1926 zurück. Seither präsentierten die Globetrotters ihre Mischung aus Spitzensport und Show in mehr als 120 Ländern auf sechs Kontinenten. Basketballgrößen wie Wilt Chamberlain und Connie Hawkins sowie Publikumslieblinge wie Meadowlark Lemon und Curly Neal prägten die Geschichte des Teams. Heute sorgen die Globetrotters mit zahlreichen Guinness-Weltrekorden und immer neuen Kunststücken für Staunen.
Tickets und VIP-Erlebnis gewinnen
Mit der „Krone“ gibt es jetzt die Chance die Basektball Legenden live zu erleben. Wir verlosen 5x2 Tickets inklusive je einem Merch-Paket sowie 3x2 hochwertige Tickets inklusive Magic Pass. Mit dem Magic Pass beginnt das Globetrotters-Erlebnis bereits vor der eigentlichen Show und bringt die Gewinner noch näher an die Basketball-Stars und das Geschehen auf dem Court. Einfach Formular ausfüllen und mit etwas Glück dabei sein!
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