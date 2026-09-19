Panettiere-Mutter darf nicht zu Trauerfeier kommen

Auch Hickerson-Brüder nicht auf Gästeliste

Doch nicht nur Vogel wird der Trauerfeier vermutlich fernbleiben. Auch zwei weitere Personen werden bei der Gedenkfeier für die im Alter von 36 Jahren verstorbene Schauspielerin fehlen: ihr On-off-Freund Brian Hickerson sowie dessen Bruder Zach, der wie der 37-Jährige am Todestag im Apartment in Greenville, South Carolina, anwesend war.