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Panettiere-Mutter darf nicht zu Trauerfeier kommen

Society International
19.09.2026 13:36
Familie und Freunde werden zu einer Gedenkfeier für Hayden Panettiere erwartet. Nur ihre Mutter ...
Familie und Freunde werden zu einer Gedenkfeier für Hayden Panettiere erwartet. Nur ihre Mutter Lesley Vogel soll nicht eingeladen worden sein.(Bild: APA/Peter Kramer / Getty Images North America / AFP)
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Rund ein Monat nach dem tragischen Tod von Hayden Panettiere wollen Freunde und Verwandte am Wochenende der Schauspielerin in einer privaten Trauerfeier gedenken. Doch drei Personen sind nicht eingeladen ...

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Rund 150 Gäste werden am Samstag zur Trauerfeier von Hayden Panettiere, das unter dem Motto „Celebration of Life“ stehen soll, in einer Kirche an der Küste von Malibu erwartet – unter anderem auch Hollywood-Promis.

Brisant: Während Panettieres Vater Skip sowie weitere Familienmitglieder laut „TMZ“ teilnehmen werden, soll ausgerechnet ihre Mutter Lesley Vogel nicht auf der Gästeliste stehen. 

Zerrüttete Beziehung zu Mutter
Das Verhältnis zwischen Panettiere und ihrer Mutter galt seit einiger Zeit als zerrüttet. Noch vor wenigen Monaten machte die Schauspielerin Vogel in ihren Memoiren schwere Vorwürfe, sprach von einer „Geschäftsbeziehung“ statt von einer liebevollen keine Mutter-Tochter-Verbindung.

Hayden Panettiere mit Lesley Vogel im Jahr 2007 am roten Teppich – das Verhältnis zwischen ...
Hayden Panettiere mit Lesley Vogel im Jahr 2007 am roten Teppich – das Verhältnis zwischen Tochter und Mutter galt vor dem Tod der Schauspielerin als zerrüttet.(Bild: APA/Frazer Harrison / Getty Images North America / AFP)

Das Verhältnis zu ihrer Mutter sei „manipulativ“ und „emotional schwer belastend“ gewesen, ging die Serien-Darstellerin in ihrem Buch mit ihrer Mutter hart ins Gericht.

Auch Hickerson-Brüder nicht auf Gästeliste
Doch nicht nur Vogel wird der Trauerfeier vermutlich fernbleiben. Auch zwei weitere Personen werden bei der Gedenkfeier für die im Alter von 36 Jahren verstorbene Schauspielerin fehlen: ihr On-off-Freund Brian Hickerson sowie dessen Bruder Zach, der wie der 37-Jährige am Todestag im Apartment in Greenville, South Carolina, anwesend war.

Hayden Panettiere führte mit Brian Hickerson eine On-off-Beziehung. Bei der Trauerfeier für die ...
Hayden Panettiere führte mit Brian Hickerson eine On-off-Beziehung. Bei der Trauerfeier für die Schauspielerin wird er aber offenbar nicht dabei sein.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Führte mit Fentanyl versetzte Pille zum Tod?
Während Freunde und Familie Panettiere gedenken, steht die Todesursache der Schauspielerin bislang noch nicht offiziell fest. Zuletzt berichtete „TMZ“ aber unter Berufung auf mit den Ermittlungen vertraute Quellen, dass Behörden davon ausgehen, die Schauspielerin sei nach Einnahme einer mit Fentanyl versetzten Pille gestorben.

Nach Angaben der Ermittler habe die Schauspielerin am Morgen ihres Todes eine Oxycodon-Tablette eingenommen. Die Vermutung: Das Schmerzmittel war möglicherweise mit dem hochgefährlichen synthetischen Opioid Fentanyl versetzt. Schon wenige Milligramm reichen aus, um eine Überdosis zu verursachen. 

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Bereits am Vortag soll Panettiere während eines Fluges von Los Angeles nach South Carolina mehrere Drogen konsumiert haben, die sie zuvor gekauft hatte.

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