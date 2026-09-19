Russen nehmen ukrainische Frachtschiffe ins Visier

Die russische Armee hat im Schwarzen Meer mehrere Frachtschiffe der Ukraine beschossen. Die Attacken ereigneten sich dem Kreml zufolge sowohl in Hafenanlagen als auch auf dem offenen Meer.
Agenturberichten zufolge sollen ein ukrainisches Frachtschiff und ein Tanker angegriffen worden sein, laut Angaben aus Russland wurden bei Odessa, Tschornomorsk und Juschny insgesamt fünf Frachter durch Präzisionsschläge getroffen.
Wie in sozialen Medien veröffentlichte Bilder mit Rauchsäulen schließen lassen, entstanden an den Schiffen teilweise auch massive Schäden.
Polen lässt Kampfjets aufsteigen
Polen leitete unterdessen angesichts der russischen Angriffe auf die Ukraine präventive militärische Luftoperationen zum Schutz seines Luftraums ein. Das Militär habe zudem für bodengestützte Luftabwehrsysteme und Radaraufklärungssysteme Bereitschaft angeordnet.
Wenig später beendete die Armee den Einsatz wieder. Es habe keine Verletzung des polnischen Luftraums gegeben, erklärte die Armee.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.