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Im Schwarzen Meer

Russen nehmen ukrainische Frachtschiffe ins Visier

Außenpolitik
19.09.2026 13:11
Die russische Armee hat mehrere ukrainische Frachtschiffe im Schwarzen Meer beschossen.
Die russische Armee hat mehrere ukrainische Frachtschiffe im Schwarzen Meer beschossen.(Bild: x.com/RT_Russia)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die russische Armee hat im Schwarzen Meer mehrere Frachtschiffe der Ukraine beschossen. Die Attacken ereigneten sich dem Kreml zufolge sowohl in Hafenanlagen als auch auf dem offenen Meer.

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Agenturberichten zufolge sollen ein ukrainisches Frachtschiff und ein Tanker angegriffen worden sein, laut Angaben aus Russland wurden bei Odessa, Tschornomorsk und Juschny insgesamt fünf Frachter durch Präzisionsschläge getroffen.

Wie in sozialen Medien veröffentlichte Bilder mit Rauchsäulen schließen lassen, entstanden an den Schiffen teilweise auch massive Schäden.

Polen lässt Kampfjets aufsteigen
Polen leitete unterdessen angesichts der russischen Angriffe auf die Ukraine präventive militärische Luftoperationen zum Schutz seines Luftraums ein. Das Militär habe zudem für bodengestützte Luftabwehrsysteme und Radaraufklärungssysteme Bereitschaft angeordnet.

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Wenig später beendete die Armee den Einsatz wieder. Es habe keine Verletzung des polnischen Luftraums gegeben, erklärte die Armee.

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