Farcnik neuer Präsident des Biathlon-Weltverbandes

Tim Farcnik ist neuer Präsident des Biathlon-Weltverbandes IBU!
Der 46-jährige Slowene wurde beim Kongress in Berchtesgaden ohne Gegenkandidat als Nachfolger von Olle Dahlin gewählt. Der Schwede war seit 2018 im Amt gewesen und schied nun turnusmäßig aus. Neue Vizepräsidentin ist die Schwedin Sofia Domeij.
Russen und Belarussen bleiben suspendiert
Die Athletinnen und Athleten aus Russland und Belarus bleiben auch im kommenden Winter suspendiert und von internationalen Wettbewerben ausgeschlossen.
Demnach hätte die vom IBU-Vorstand eingesetzte Monitoring-Gruppe keine wesentlichen Veränderungen feststellen können, die eine Änderung des seit 2022 geltenden Status zulassen würden.
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