Die verschwiegenen Seiten des Bauernkriegs

Knöpfe sind der roten Faden

Nora Dirisamer verkörpert in vier Rollen Frauen, deren Leben von Elend und Hoffnungslosigkeit gezeichnet ist, aber auch von Auflehnung und aktivem Widerstand. Peter Woy steht als Spielball der Mächtigen für die Ohnmacht der Ausgelieferten, für eine Verzweiflung, aus der unbändiger Zorn erwächst.