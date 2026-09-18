Schulbus-Unfall: „Da fehlen einem die Worte“

Nach dem schrecklichen Unfall, an dem ein Kindergartenbus und ein Lastwagen beteiligt waren, sitzt der Schock in St. Marienkirchen am Hausruck (Oberösterreich) tief. Drei Kinder lagen am Freitagnachmittag noch auf der Intensivstation, nur die Begleiterin (52) konnte bereits auf die Normalstation verlegt werden.