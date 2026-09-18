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Mutter fuhr unter Drogen, Kind nicht angegurtet

Oberösterreich
18.09.2026 19:53
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Symbolbild(Bild: vladdeep - stock.adobe.com)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Unter Drogeneinfluss war eine Ungarin am Freitag in Altheim (Oberösterreich) mit dem Auto unterwegs. Ihr Kind (2) saß zwar im Kindersitz, war aber nicht angegurtet. Zu allem Überfluss besaß die Frau nur einen gefälschten ukrainischen Führerschein.

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Die 36-jährige Ungarin aus Altheim wurde am Freitag gegen 14.45 Uhr als Lenkerin eines Pkw in Altheim von Polizisten kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass es sich bei dem von ihr vorgewiesenen ukrainischen Führerschein um eine Totalfälschung handelte. Weiters saß ihr zweijähriges Kind auf der Rückbank im Kindersitz, war jedoch nicht angegurtet.

Suchtgiftsymptome
Im Verlauf der Verkehrskontrolle wurden bei der Frau Symptome festgestellt, die auf eine Beeinträchtigung durch Suchtgift hinwiesen. Ein freiwilliger Drogentest verlief positiv. Bei der im Anschluss durchgeführten klinischen Untersuchung wurde von der Ärztin die Fahruntauglichkeit aufgrund Suchtgift und Übermüdung bestätigt. Eine Blutabnahme erfolgte.

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