Mutter fuhr unter Drogen, Kind nicht angegurtet

Die 36-jährige Ungarin aus Altheim wurde am Freitag gegen 14.45 Uhr als Lenkerin eines Pkw in Altheim von Polizisten kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass es sich bei dem von ihr vorgewiesenen ukrainischen Führerschein um eine Totalfälschung handelte. Weiters saß ihr zweijähriges Kind auf der Rückbank im Kindersitz, war jedoch nicht angegurtet.