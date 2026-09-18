Eishockey-Damen werden nun von einer Frau gecoacht

Österreichs Damen-Eishockey-Bundesliga startet in die neue Saison. Nach dem historischen Meistertitel sind die Linzer Eiskatzen nun die Gejagten. Wobei die IceCats nun nicht mehr von einem Mann gecoacht werden, sondern von einer Finnin.
Diese Woche gab’s die Ehrung von der Stadt Linz, erhielten die IceCats als zweites Team nach dem LASK von Bürgermeister Dietmar Prammer den neuen Sportpreis.
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