Bundesligist Ried verpflichtet neuen Torhüter

Die SV Ried hat mit Hidajet Hankic einen neuen Torhüter verpflichtet.
Der 32-Jährige war seit Ende seines Engagements beim russischen Erstligisten FK Rostow im Sommer vereinslos. Der gebürtige Österreicher war 2023 ins bosnische Nationalteam einberufen und wohnt mit seiner Familie in Oberösterreich.
Rieds Sportdirektor Lukas Brandl bezeichnete die Verpflichtung aufgrund von Verletzungen als gute Gelegenheit, sich hinter Kapitän Andreas Leitner „nochmal stabiler aufzustellen“.
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