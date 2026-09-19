Fake-Polizeieinsatz bringt „Ruhm“ wider Willen

Des einen Freud, des andren Leid: Der Fake-Personenschutz-Einsatz von drei echten Sondereinheits-Polizisten für den falschen Amazon-Chef Jeff Bezos in Micheldorf (Oberösterreich), sorgt für internationale Schlagzeilen.
Europaweit bekam so die Werkzeugmacherfirma Haidlmair, die bei einer Firmenfeier wegen eines Mega-Auftrags mit Amazon den „Gag“-Auftritt initiierte, unerwartete Werbung. „Ob es wirtschaftlich positive Folgen hat, können wir nicht abschätzen. Natürlich ist es positiv, wenn der Firmenname so präsent ist“, heißt es auf „Krone“-Anfrage.
Unwillkommene Publicity
Doch der Linzer Polizeichef hätte auf diese Publicity gerne verzichten können – soll er es doch gewesen sein, der die echten Polizisten für den Spaß mit voller Montur und Bewaffnung in den „Einsatz“ geschickt haben soll. Abgerechnet angeblich auf Überstundenbasis mit Gefahrenzulage. Dies sorgt bei der Exekutive, die aktuell zum Sparen angehalten ist, für Unmut und internen Ermittlungen. Dass während dieser Recherchen der Brigadier seinen Posten weiter besetzen kann, sorgt für Unkenrufe. Es gilt die Unschuldsvermutung.
Gewerkschafter schwiegen vornehm
Die Gewerkschaften halten sich mit offener Kritik an der Fake-Aktion, die als – nicht offiziell angekündigte und genehmigte – „Werbeaktion“ für die Polizei dargestellt wird, aber zurück: „Dies ist eine Aufgabe für die Abteilung für Korruptionsbekämpfung“.
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