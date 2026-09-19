Fake-Polizeieinsatz bringt „Ruhm“ wider Willen

Unwillkommene Publicity

Doch der Linzer Polizeichef hätte auf diese Publicity gerne verzichten können – soll er es doch gewesen sein, der die echten Polizisten für den Spaß mit voller Montur und Bewaffnung in den „Einsatz“ geschickt haben soll. Abgerechnet angeblich auf Überstundenbasis mit Gefahrenzulage. Dies sorgt bei der Exekutive, die aktuell zum Sparen angehalten ist, für Unmut und internen Ermittlungen. Dass während dieser Recherchen der Brigadier seinen Posten weiter besetzen kann, sorgt für Unkenrufe. Es gilt die Unschuldsvermutung.