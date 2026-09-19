Fanclub buchte schon im März für Finale in Bologna

Mit einem 1:1 geht es Samstag in den entscheidenden Davis-Cup-Tag zwischen Österreich und Belgien. Kapitän Jürgen Melzer musste eine knifflige Taktik-Frage lösen.
Die Mitglieder des österreichischen Davis-Cup-Fanclubs haben schon lange keine Zweifel. „Wir haben seit März zehn Doppelzimmer in Bologna reserviert“, schmunzelt Stefan Gnadenberger. Also waren Österreichs Tennisspieler erst recht gefordert, sich gegen Belgien wie 2025 für das Finalturnier der besten acht Nationen zu qualifizieren.
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