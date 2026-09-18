„Thank you very Matsch“: Englisch für die Kleinen

„Englisch ist heute die Weltsprache und spielt in Wirtschaft, Wissenschaft, Forschung und Technologie eine zentrale Rolle.“ Das ist eine der Motivationen für die Landes-ÖVP, eine Initiative für mehr Englisch im Kindergarten zu starten. „Frühe Sprachkenntnisse eröffnen unseren Kindern bessere Bildungs- und Berufschancen“, so die Argumentation. Und natürlich sei Englisch auch aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken.