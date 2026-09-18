„Thank you very Matsch“: Englisch für die Kleinen

Je früher Kinder mit Fremdsprachen konfrontiert werden, desto leichter können sie sie erlernen. Darauf baut eine Initiative der OÖVP auf, deren Ziel es ist, bereits im Kindergarten mehr auf Englisch zu setzen – mit entsprechenden Fortbildungen für Pädagogen und der Arbeit mit Native Speakern.
„Englisch ist heute die Weltsprache und spielt in Wirtschaft, Wissenschaft, Forschung und Technologie eine zentrale Rolle.“ Das ist eine der Motivationen für die Landes-ÖVP, eine Initiative für mehr Englisch im Kindergarten zu starten. „Frühe Sprachkenntnisse eröffnen unseren Kindern bessere Bildungs- und Berufschancen“, so die Argumentation. Und natürlich sei Englisch auch aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken.
Deshalb setzt die ÖVP in dieser Hinsicht auf drei Säulen: Zum einen gibt es ab sofort auf der Website der Bildungsdirektion OÖ einen eigenen Bereich „Englisch im Kindergarten und Hort“. Pädagogen finden dort ein Merkblatt mit Anregungen für englische Impulse im pädagogischen Alltag, Fachliteratur und weitere Materialien – etwa englische Lieder.
Besuch von Muttersprachlern
Zum anderen wurden zwei Extra-Seminartermine zur entsprechenden Fortbildung für Pädagogen eingerichtet – informieren und anmelden kann man sich am Fortbildungsportal der Bildungsdirektion. Und schließlich wurde diese Woche ein Pilotprojekt mit Native Speakern in vier Kindergärten (Kematen an der Krems, Katsdorf, Hargelsberg und Pregarten) gestartet. Englisch-Muttersprachler besuchen diese Einrichtungen im laufenden Kindergartenjahr regelmäßig.
Spielerischer Zugang
Bildungsreferentin und LH-Stellvertreterin Christine Haberlander (ÖVP) betont den spielerischen Zugang. Für die Kinder gehe es nicht um „zusätzlichen Unterricht oder Leistungsdruck, sondern um Neugier, Freude und das gemeinsame Entdecken von Sprache“. Mit Phrasen wie „Thank you very Matsch!“ könnten Kinder Verbindungen zwischen Sprachen erkennen und diese auf kreative Weise entdecken.
Mehrheit hält Englisch für Kleine für sinnvoll
ÖVP-Klubobfrau Margit Angerlehner sieht die Intiative auch angesichts einer aktuellen IMAS-Studie gerechtfertigt, laut der drei Viertel der befragten Oberösterreicher das spielerische Erlernen von Englisch im Kindergarten für sinnvoll halten. „Diese breite Zustimmung ist für uns ein klarer Auftrag: Früh beginnen heißt Chancen eröffnen – für unsere Kinder und für den Wirtschaftsstandort Oberösterreich“, sagt Angerlehner.
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