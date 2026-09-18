Burschen auf E-Scootern terrorisieren Parkbesucher

Wiederholt soll es in den letzten Tagen in einem Linzer Park zu gefährlichen Szenen zwischen E-Scooter-Lenkern und Parkbesuchern gekommen sein. Als die Polizei vor Ort eintraf, ergriffen die jungen Scooter-Fahrer die Flucht. Zwei Verdächtige wurden jedoch wenig später geschnappt.
Am Donnerstag gegen 16.30 Uhr meldeten Passanten bei der Polizei, dass maskierte Jugendliche mit E-Scootern rücksichtslos im Bellevue-Park unterwegs seien und mehrere Personen gefährdet hätten. Da es dort in den vergangenen Tagen vermehrt zu Vorfällen mit pöbelnden und gefährlich fahrenden Scooter-Lenkern gekommen war, wurden mehrere Streifen hingeschickt.
Vor Polizei geflüchtet
Als die Beamten am Park eintrafen, ergriffen die Jugendlichen sofort die Flucht, wobei sie wiederum Fußgänger durch ihre Fahrweise gefährdeten. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte einer der Burschen – ein 13-jähriger Rumäne aus Linz – angehalten werden.
Verdächtige an Eltern übergeben
Der zweite Verdächtige, ebenfalls ein rumänischer Staatsbürger (17) aus der Landeshauptstadt, wurde kurze Zeit später ebenfalls geschnappt. Beide wurden in das Polizeianhaltezentrum Linz gebracht und nach der erkennungsdienstlichen Behandlung an ihre Eltern übergeben.
Betroffene gesucht
Während der Fahndung trafen Polizisten auf einen Mann und eine Frau mittleren Alters die angaben, gerade fast von zwei maskierten Scooter-Fahrern überfahren worden zu sein. Sie und mögliche weitere Opfer werden ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Lenaupark zu melden: 059133 4587.
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