Burschen auf E-Scootern terrorisieren Parkbesucher

Am Donnerstag gegen 16.30 Uhr meldeten Passanten bei der Polizei, dass maskierte Jugendliche mit E-Scootern rücksichtslos im Bellevue-Park unterwegs seien und mehrere Personen gefährdet hätten. Da es dort in den vergangenen Tagen vermehrt zu Vorfällen mit pöbelnden und gefährlich fahrenden Scooter-Lenkern gekommen war, wurden mehrere Streifen hingeschickt.