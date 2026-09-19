GAK baut gegen die Austria auf speziellen Trumpf

Seit der Übernahme von Trainer Gerald Scheiblehner hat sich beim GAK eine Euphorie entwickelt. Zwei Siege und ein Remis sind die bisherige Ausbeute. Das soll am Samstag auch die Austria zu spüren bekommen. Gegen die Wiener bauen die „Rotjacken“ auf einen speziellen Trumpf. Gut in Fahrt gekommen ist auch Verteidiger Yannick Oberleitner, der dabei zwei Tore erzielte. Demnächst geht es für ihn nach München.
„Puuuh, keine Ahnung. Das ist mir im Erwachsenenfußball, glaube ich, bisher noch nicht gelungen“, lächelt Yannick Oberleitner angesprochen auf seinen kleinen Lauf. Denn sowohl im Cup in Kitzbühel als auch in der Liga bei Altach lief es gleich: Ecke von links durch Peter Michorl, der 24-Jährige schraubte sich hoch und versenkte den Ball per Kopf im langen Eck.
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