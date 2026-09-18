Briefe verraten Geheimnisse über Gemäldefenster

Sie verbinden auf einzigartige Weise traditionelle sakrale Motive mit oberösterreichischer Heimatgeschichte und realen Porträts von Persönlichkeiten, die den Dombau unterstützten. Bischof Manfred Scheuer betont: „Die Gemäldefenster des Mariendoms zählen zu den kostbarsten Kunstschätzen unseres Landes. Sie sind weit mehr als ein architektonisches Schmuckstück. In ihnen verdichten sich Glaubensgeschichte, Landesgeschichte und die Geschichte des Domes selbst.“