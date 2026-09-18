Gauner saß in gestohlenem Mercedes um 250.000 Euro

Am Freitag um 0.30 Uhr früh wurde der 31-jährige Türke als Lenker eines hochpreisigen Pkw - es handelte sich um einen Mercedes AMG GLS um 250.000 Euro – von der Fahndungsstreife Tumeltsham auf der A8, Bereich Suben, angehalten und kontrolliert. Bei der Kontrolle der Fahrzeugdokumente wurde festgestellt, dass es sich bei dem vorgezeigten französischen Zulassungsschein um eine Totalfälschung handelte. Nach weiteren Erhebungen wurden am Wagen diverse Manipulationen, welche die wahre Fahrzeugidentität verschleiern sollten, festgestellt.