Gauner saß in gestohlenem Mercedes um 250.000 Euro

Den richtigen Riecher hatten Grenzpolizisten auf der A8 im Innviertel. Sie erwischten kurz nach Mitternacht einen Türken, der in einem in Deutschland gestohlenen Mercedes AMG GLS um 250.000 Euro saß.
Am Freitag um 0.30 Uhr früh wurde der 31-jährige Türke als Lenker eines hochpreisigen Pkw - es handelte sich um einen Mercedes AMG GLS um 250.000 Euro – von der Fahndungsstreife Tumeltsham auf der A8, Bereich Suben, angehalten und kontrolliert. Bei der Kontrolle der Fahrzeugdokumente wurde festgestellt, dass es sich bei dem vorgezeigten französischen Zulassungsschein um eine Totalfälschung handelte. Nach weiteren Erhebungen wurden am Wagen diverse Manipulationen, welche die wahre Fahrzeugidentität verschleiern sollten, festgestellt.
Bei der weiteren Kontrolle des Fahrzeuges erhärtete sich der Verdacht, dass es sich um ein gestohlenes beziehungsweise manipuliertes Fahrzeug handelte. Der gestohlene Mercedes und der mittlerweile festgenommene 31-Jährige wurden zur Polizeiinspektion Tumeltsham FGP überstellt.
In Deutschland gestohlen
Bei der anschließenden Intensivkontrolle wurden eindeutige Manipulationen am Pkw festgestellt. Den Beamten gelang es trotz der Manipulationen die Original-FIN des Fahrzeuges zu ermitteln. Der Mercedes, der in Deutschland gestohlen worden war, wurde sichergestellt. Der 31-Jährige wurde der Staatsanwaltschaft angezeigt.
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