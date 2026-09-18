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Theater des Kindes

Janosch für die Bühne: Tiger, Tigerente und Bär

Oberösterreich
18.09.2026 17:30
„Oh, wie schön ist Panama“, träumen Tiger und Bär
„Oh, wie schön ist Panama“, träumen Tiger und Bär(Bild: reinhard winkler)
Porträt von Elisabeth Rathenböck
Von Elisabeth Rathenböck

Mit „Oh, wie schön ist Panama“ bringt das Linzer Theater des Kindes die beliebte Geschichte von Janosch auf die Bühne. Gemeinsam mit Tiger und Bär begeben sich die jungen Besucherinnen und Besucher auf eine zauberhafte Reise voller Freundschaft, Abenteuer und der Suche nach dem Glück.

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Eine Bananenkiste mit der Aufschrift „Panama“ verändert alles: Tiger und Bär verlassen ihr gemütliches Zuhause. Und die Tigerente ist natürlich auch dabei. Sie suchen das Glück in der Ferne. Aber wo genau?

Auf ihrer Reise mit dem Rad, auf dem Schiff und auf Schusters Rappen fragen sie den Frosch, den Löwen, die Maus und die Krähe, wo Panama eigentlich liegt. Jeder hat da so seine eigenen Ideen ...

Simone Neumayr (rechts) und Lena Matthews-Noske
Simone Neumayr (rechts) und Lena Matthews-Noske(Bild: reinhard winkler)
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Alexander Kratzer hat aus dem Bilderbuchklassiker ein liebevolles Bühnenstück gezaubert, Regie führte Harald Bodingbauer, ihm gelingen gut temperierte Bilder, die für das eingespielte Duo Simone Neumayr und Lena Matthews-Noske maßgeschneidert sind. Mit Herz und Leidenschaft lassen sie als Tiger und Bär, aber auch in allen anderen Rollen, eine der schönsten Geschichten der Welt lebendig werden.

Das junge Publikum, empfohlen ab drei Jahren, durfte staunen und mitlachen. Und das machte es voller Begeisterung! 

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