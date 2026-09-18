Janosch für die Bühne: Tiger, Tigerente und Bär

Alexander Kratzer hat aus dem Bilderbuchklassiker ein liebevolles Bühnenstück gezaubert, Regie führte Harald Bodingbauer, ihm gelingen gut temperierte Bilder, die für das eingespielte Duo Simone Neumayr und Lena Matthews-Noske maßgeschneidert sind. Mit Herz und Leidenschaft lassen sie als Tiger und Bär, aber auch in allen anderen Rollen, eine der schönsten Geschichten der Welt lebendig werden.

Das junge Publikum, empfohlen ab drei Jahren, durfte staunen und mitlachen. Und das machte es voller Begeisterung!