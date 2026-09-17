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Fuhr über Nest

39-Jähriger beim Rasenmähen von Wespen attackiert

Oberösterreich
17.09.2026 16:21
Der Arbeiter kam mit dem Notarzt ins Spital.
Der Arbeiter kam mit dem Notarzt ins Spital.(Bild: AP/JOERG SARBACH)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Autsch! Schmerzhaft endete für einen 39-Jährigen der Arbeitstag am Donnerstag. Der Rumäne war beim Rasenmähen, als er von Wespen attackiert wurde.

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Am Donnerstag gegen 9.30 Uhr war der 39-jährige Rumäne aus Linz in Hellmonsödt mit Rasenmäharbeiten beschäftigt. Dabei überfuhr er aber das Nest von Erdwespen.

Mit Rettung ins Spital
Die Insekten gingen daraufhin auf den Arbeiter los, stachen ihn mehrfach am ganzen Körper. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde der 39-Jährige ins Krankenhaus der Elisabethinen nach Linz eingeliefert.

Wespen verteidigen Nest
Wenn sich die Tiere angegriffen fühlen, verteidigen sie ihr Nest und können extrem aggressiv reagieren. Besonders für Allergiker sind Stiche lebensbedrohlich, viele Stiche auf einmal können aber auch bei Gesunden zu Problemen führen.

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