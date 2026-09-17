Polizei-Brigadier wegen Freundschaftsdienst in Not

Dass der Brigadier drei echte Polizisten von der Schnellen Interventionsgruppe (SIG) zu einer Firmenfeier in Micheldorf zum „Bewachen“ eines Doubles von Amazon-Chef Jeff Bezos geschickt haben soll, wird jetzt vom Bundesamt für Korruptionsprävention und -bekämpfung (BAK) strafrechtlich – Stichwort Amtsmissbrauch – geprüft. Wenn dies erledigt ist, wird sich die Bundesdisziplinarkommission mit dem Vorfall vom 19. August befassen.