Linz zahlt österreichweit das meiste Geld ans Land

„Hohe Transferlast ist kein Naturgesetz“

Gegenhuber hält das für ungerecht: „Die Linzerinnen und Linzer zahlen im Vergleich zu den Bürgern anderer Landeshauptstädte unverhältnismäßig viel an das Land – Geld, das uns fehlt.“ Warum gerade Graz um so viel weniger ans Land abliefern muss als Linz erklärt Gegenhuber damit, dass das Land Steiermark – „wie verfassungsrechtlich vorgesehen“ – die volle Verantwortung für seine Krankenanstalten trage. Der Blick auf das Nachbarbundesland zeige: „Eine hohe Transferlast ist kein Naturgesetz, sondern eine politische Entscheidung des Landes.“