Endlich einmal einen Bruckner zum Angreifen

Grundlage war der Film „Hearst Bruckner“ von Gerald Heidegger, entstanden im Brucknerjahr 2024. Austrofred verkörperte darin Bruckner, unterstützt u.a.a von Intendant Norbert Trawöger als Gustav Mahler. Das Atalante Streichquartett präsentierte Bruckners einziges Streichquartett in c-Moll live. Mit Werktreue, Präzision und klanglicher Transparenz widmete sich das Ensemble diesem selten gespielten Frühwerk. Zwei Perspektiven auf Bruckner, die nicht kontrastreicher sein können. Großer Applaus!