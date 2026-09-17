„Steyr bleibt immer die Nummer eins in der Region“

Ein heißes Gastspiel erwartet die noch makellosen Kicker von Donau Linz in der Landesliga Ost, wo es am Freitag zum Spitzenreiter aus Oedt geht. Ebenso viel Spannung verspricht in der Regionalliga das Derby zwischen Wallern und Gurten, wo es auch um die Vormachtstellung als Nummer-Eins-OÖ-Klub in der Regionalliga geht. Und doch wird das alles nochmals vom Derby zwischen Steyr und Dietach in den Schatten gestellt.