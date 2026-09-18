Biber stürzte über Betonmauer in Kraftwerksbecken

Zu einem „tierischen“ Einsatz wurden die Freiwilligen der FF Bad Goisern (Oberösterreich) am Donnerstagabend gerufen. Ein Biber war bei einem Kraftwerk über eine Betonmauer gestürzt, musste aus seiner Notlage befreit werden.
Donnerstagabend nahmen Fischer im Bereich der Goiserer Ortschaft Gschwandt quietschende Laute wahr. Sie hielten im Bereich des Traunkraftwerks Nachschau und entdeckten dort tief unten in einem betonierten Kraftwerksbecken einen Biber.
Tier konnte nicht mehr heraus
Er dürfte über eine Betonmauer in das wasserlose Becken gestürzt sein und hatte keine Chance, es selbstständig wieder zu verlassen. Kameraden der Feuerwehr Bad Goisern stiegen mit einer Leiter zu dem bereits geschwächten Nagetier hinab.
Zum Wasser gebracht
Der Biber ließ sich ohne Gegenwehr aufnehmen und wurde über die Leiter und dann einen betonierten Kanal zum Wasser gebracht. Dort schnappte er sich ein schwimmendes Holzstück und verschwand.
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