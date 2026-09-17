Gute Noten für die Stadt – doch hier hapert es

„Ärztliche Versorgung ist schlechter geworden“

Ganz anders die Entwicklung bei der medizinischen Versorgung. Nur noch 53 Prozent sind mit praktischen Ärzten zufrieden oder sehr zufrieden, 22 Prozent unzufrieden. 2011 lag die Zufriedenheit noch bei mehr als drei Viertel. Bei Fachärzten sind aktuell überhaupt nur rund 43 Prozent zufrieden, knapp ein Viertel ist unzufrieden. „Die ärztliche Versorgung ist schlechter geworden“, sagte Prammer. Vor allem einen Hausarzt zu finden, der noch neue Patienten aufnimmt, werde zunehmend schwieriger.