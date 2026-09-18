Verletzten Arbeiter mit Baukran von Gerüst gehoben

Ein Baukran wurde bei einem Arbeitsunfall am Donnerstag kurzerhand zur Bergung eines Verletzten hergenommen. Der Verletzte lag in sechs Metern Höhe, musste schonend geborgen werden.
Mit dem Einsatzstichwort „Personenrettung hoch“ wurden die Kräfte von drei Feuerwehren, Höhenretter der Berufsfeuerwehr, Polizei und Rettung am Donnerstag zu einer Baustelle im Gemeindegebiet von Gramastetten gerufen. Ein Arbeiter lag verletzt auf einem Gerüst in sechs Metern Höhe.
Schonende Bergung
Mit dem dortigen Baukran wurde ein Höhenretter zum Verletzten gebracht. Der Arbeiter wurde auf eine Trage gebettet und dann möglichst schonend vom Gerüst gehoben. Nach der Erstversorgung vor Ort kam er mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus.
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