So soll der neue Donaubahnhof einmal aussehen

Bevölkerung laufend mitnehmen

Sonja Wiesholzer, Geschäftsführerin der Schiene OÖ, sieht im neuen Infopark vor allem eine Möglichkeit, die Bevölkerung laufend mitzunehmen. Große Infrastrukturprojekte würden von „transparenter Information, Kommunikation und dem intensiven Dialog mit den Anrainergruppen und Stakeholdern“ leben.

Wer sich selbst ein Bild machen will, kann am Freitag, 18. September, von 14 bis 18 Uhr beim Infopark mit den Projektverantwortlichen sprechen. Einen Tag später ist die Regional-Stadtbahn auch beim Linzer Mobilitätsfest vertreten.