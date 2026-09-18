So kann man sich gegen unmündige Mobber wehren

„Seit der Pandemie ist Cybermobbing um 48 Prozent gestiegen. Die Distanz macht’s einfacher – mit Mobbing geht es los, und endet in solchen Grausamkeiten.“ Gewaltpädagoge Alexander Geyrhofer ist seit 1999 mit Fällen wie dem jener 13-jährigen Schülerin, die von einer Mädchen-Bande geschlagen und gefilmt wurde, bestens vertraut – die „Krone“ berichtete ausführlich.