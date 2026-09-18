So kann man sich gegen unmündige Mobber wehren

Ein Experte erklärt, warum Cybermobbing für junge Menschen so katastrophal ist. Trotz Strafunmündigkeit kann man Kinder unter 14 Jahren anzeigen – mit indirekten Konsequenzen. Viel konkreter: Bei Mobbing durch Unmündige kann man zivilrechtlich Schadenersatz von den Erziehungsberechtigten einklagen.
„Seit der Pandemie ist Cybermobbing um 48 Prozent gestiegen. Die Distanz macht’s einfacher – mit Mobbing geht es los, und endet in solchen Grausamkeiten.“ Gewaltpädagoge Alexander Geyrhofer ist seit 1999 mit Fällen wie dem jener 13-jährigen Schülerin, die von einer Mädchen-Bande geschlagen und gefilmt wurde, bestens vertraut – die „Krone“ berichtete ausführlich.
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