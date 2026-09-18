Unmut über das neue Betriebsareal hinter Friedhof

Auch die Grünen werden nun gegen die Umwidmung stimmen – „symbolisch“, wie es heißt. Fraktionschefin Miriam Faber spart auch nicht mit Kritik am Projekt und der WBA, der Welser Betriebsansiedelungs GmbH, die das Grundstück vor mehr als einem Jahr erwarb: „Es kann sinnvoll und effizient sein, städtische Aufgaben, wie Betriebsansiedelungen, auszulagern. Die politische Verantwortung darf dabei aber nicht verloren gehen. Gerade beim Umgang mit den kostbaren Böden unserer Stadt braucht es klare Leitplanken. Der Unmut der Anrainer ist deutlich spürbar. Wer Bürger vor vollendete Tatsachen stellt, muss sich fragen lassen, wo die Kommunikation geblieben ist.“