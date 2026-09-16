3500 Kinder üben gemeinsam für großen Turn-Tag

„Philipp bewegt“ bald 3500 Kinder auf einmal! Österreichs Vorturner will am 9. Juni 2027 in St. Pölten die größte Turnstunde Österreichs auf die Beine stellen. Für diesen Mega-Turntag trainieren die Kinder jetzt schon fleißig. Wie soll das im Juni gelingen? Die Antworten gibt’s im Video.